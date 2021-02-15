هل يستمر غياب ميلان عن تحقيق الدوري الايطالي لأكثر من 10 سنوات؟

فقد إيه سي ميلان صدارة الدوري الإيطالي لأول مرة هذا الموسم منذ 146 يومًا، وتراجع للمركز الثاني خلف غريمه وجاره المحلي الإنتر، بفارق نقطة واحدة.

وحقق الإنتر فوز ثمين على ضيفه لاتسيو بنتيجة (3-1)، مساء أمس الأحد، في الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي، ليصل النيراتزوري إلى النقطة رقم 50، مستغلًا سقوط ميلان المفاجئ وغير المتوقع بالخسارة أمام سبيزيا بهدفين دون رد، ليفقد الروسونيري بذلك صدارة ترتيب الكالتشيو، في جولة كان من المفترض أن تعتبر سهلة بالنسبة للفريق اللومباردي، مقارنة بالمواجهات القادمة.

ويتبقى لميلان 16 مباراة في الدوري الإيطالي، لكن 7 منها ستكون أمام الكبار، وبالتأكيد ستكون مواجهة هذه الفرق بعد فقدان الصدارة أصعب.

وستكون أولى المواجهات الصعبة؛ في الجولة المقبلة أمام الإنتر منافس ميلان المباشر، في ديربي الغضب على ملعب سان سيرو.

وكان ميلان قد تمكن من الفوز على الإنتر (2-1) في مواجهة الدور الأول، وهو اللقاء الذي جعل الروسونيري ينفرد بالصدارة، بعدما تقاسمها مع النيراتزوري خلال الجولات الأولى.

وستكون مواجهة الإنتر؛ فرصة ممتازة للميلان من أجل استعادة الصدارة سريعًا مرة أخرى، لكن الهزيمة ستوسع الفارق إلى 4 نقاط لصالح النيراتزوري، في ظل ملاحقة قوية من روما ويوفنتوس صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

بعد ديربي الغضب ضد الإنتر، سيواجه ميلان فريق العاصمة الإيطالية روما، في مباراة لن تكون سهلة للروسونيري بالجولة الـ24، ثم نابولي يوم 14 مارس في الجولة الـ27، يليه فيورنتينا في الجولة الـ28 يوم 21 من نفس الشهر، ثم لاتسيو في الأسبوع الـ33 يوم 9 مايو.

وفي آخر 4 جولات، والتي ستحدد بشكل كبير بطل الدوري الإيطالي هذا الموسم، حال استمرار تقارب النقاط، سيواجه ميلان يوفنتوس وأتالانتا في الجولتين 35 و38، وهما الفريقان الوحيدان اللذان تغلبا على الروسونيري في الكالتشيو بعد مرور 22 جولة دون هزيمة، بينما فاز الفريق اللومباردي على الإنتر، لاتسيو، فيورنتينا، وتعادل مع روما في الدور الأول .

وعلى الرغم من أن ميلان بدأ الموسم وطموحه الحصول على مركز مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا، لكن بعدما تصدر الروسونيري المسابقة لفترات طويلة، زاد طموح اللومبارديون بإمكانية تحقيق لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعد غياب 10 سنوات.