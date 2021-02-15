الدوري السعودي | ما حقيقة إدانة حسين عبد الغني من مراقب مباراة النصر والشباب؟

أكدت صحيفة “الجزيرة” السعودية أنه تمت إدانة مدير الكرة في نادي النصر، حسين عبد الغني، في تقرير مراقب مباراة النصر والشباب الماضية.

وأوضحت أن “تقرير مراقب مباراة النصر والشباب أدان إداري فريق النصر حسين عبد الغني ورصد تلفظه على لاعب الشباب سيبا. تقرير مراقب المباراة الذي أدان حسين عبد الغني يدعم الشكوى التي تقدم بها نادي الشباب تجاه ما حصل للاعبه”.

وكان محترف الشباب، سيباستياو دي فيرتاس “سيبا”، قد ظهر في مقطع فيديو خلال الساعات الماضية، تحدث من خلاله عن أزمة تعرضه لألفاظ عنصرية خلال مباراة الشباب والنصر، في الجولة 18 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز الليوث برباعية نظيفة.

وعقب نشر حساب الشباب الرسمي على “تويتر” لمقطع الفيديو، تم حذفه بعد 20 دقيقة تقريبًَا، حيث كشف اللاعب أنه تفاجأ في مباراة النصر بتلفظ حسين عبد الغني المدير التنفيذي لكرة القدم في النصر بألفاظ عنصرية، مشيرًا إلى أن عبد الغني وصفه بـ”القرد”.

وطالب سيبا خلال الفيديو المحذوف، خالد البلطان رئيس النادي، بالاطلاع واتخاذ اللازم حيال إنصافه، وأخذ جميع حقوقه، مشيراً إلى أنه لا يتمنى أن يضطر أن يرفع دعوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لأن هذا مرفوض ولا يمكن السكوت عنه، حسب قوله.

وكان رئيس الشباب، خالد البلطان، قد اتهم حسين عبد الغني بتوجيه ألفاظ عنصرية إلى اللاعب البرازيلي، وذلك في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وكشف في تصريحات إعلامية أن سيبا هدد بالرحيل عن الدوري السعودي، واللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، في حالة عدم الحصول على حقوقه.

هذا وأصدر نادي النصر بيانا رسميا للتعليق على ما حدث، نافيا توجيهه أي لفظ عنصري ضد لاعب الشباب، وجاء في البيان “نطالب بالتدخل بعد الأحداث المخجلة التي ظهرت في مباراة الفريق أمام الشباب، والألفاط المسيئة والاتهامات الباطلة التي صدرت أثناء اللقاء تجاه حسين عبد الغني، المدير التنفيذي لكرة القدم، ونؤكد أن ما حدث بعتبر اتهامًا باطلًا ومسيئًا، ليس فقط لنادي النصر ولكن لرياضة كرة القدم السعودية والعاملين فيها”.

وأضاف البيان: “نؤكد أن نادي النصر كان ولا زال حريصًا على الحفاظ على الصورة المشرفة للرياضة السعودية، شهدنا عقب الخسارة أمام الشباب بـ4 أهداف تصريحات إعلامية وألفاظ نابية خارجة عن الروح الرياضية تجاه النصر، وشاهدنا إساءات متكررة وألفاظ لا تليق وادعاءات واتهامات بلا بينة ولا إثبات تجاه حسين عبد الغني”.

وأنهى النصر بيانه “تبنت بعض وسائل الإعلام الرياضية هذه الادعاءات الباطلة، ويبقى السؤال الأهم الذي يؤكد عدم صحة الاتهامات الخطيرة، لماذا لم يبعد حكم المباراة حسين عبدالغني بعد تشاروه مع الحكم الرابع القريب من الحدث؟ ولماذا اعتذر إداري نادي الشباب أكثر من مرة لحسين عبدالغني والمدرب آلين هورفات وقت الحادثة كما صورته كاميرا الناقل الرسمي. يطالب مجلس الإدارة بتحقيق رسمي تخرج نتائجه للرأي العام وتطبق فيه أقصى العقوبات تجاه كل الأطراف التي ساهمت في تأليب الرأي العام، وأن يكون ذلك في أسرع وقت ممكن”.

وكانت صحيفة “الرياضية” السعودية قد أكدت عبر مصادرها أن تقرير حكم المباراة، تركي الخضير، لم ينص على أي ألفاظ نابية وجهها حسين عبدالغني تجاه لاعب فريق الشباب، وكذلك الحال في تقرير الحكم الرابع ومنسق المباراة، وهو ما يبرىء حسين عبدالغني مبدئيا من توجيه أي ألفاظ عنصرية تجاه سيبا.