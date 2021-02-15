الميركاتو الالماني | بوروسيا دورتموند يعزز صفوفه بلاعب مونشنجلادباخ “روز”

قال بوروسيا مونشنجلادباخ المنتمي لدوري الدرجة الأولى الألماني اليوم الإثنين إن مدربه ماركو روزي سيرحل عن النادي ليتولى تدريب منافسه المحلي بوروسيا دورتموند بدءًا من الموسم المقبل.

وقام روزه، الذي قاد مونشنجلادباخ للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، بتفعيل شرط في عقده يتيح له الرحيل قبل عام من النهاية في خطوة جيدة لدورتموند الذي يعاني كثيرًا هذا الموسم.

وقال ماكس إبرل المدير الرياضي في مونشنجلادباخ في بيان “للأسف، قرر تفعيل شرط في عقده الذي ينتهي في يونيو 2022 والانتقال الصيف المقبل إلى بروسيا دورتموند”.

وأكد دورتموند التعاقد لكنه قال إنه لن يعلق بأكثر من ذلك حتى نهاية الموسم إحترامًا لمونشنجلادباخ.

وتراجع دورتموند، الذي يتولى تدريبه إيدن ترزيتش بشكل مؤقت بعد إقالة لوسيان فافر، إلى المركز السادس بعدما انتصر مرة واحدة في آخر ست مباريات في الدوري.

وقال إبرل “إذا تم الوفاء بشروط التعاقد (فماركو روزه) لن يكون متاحا في نهاية الموسم.

“إلى أن يحدث ذلك سنبذل كل ما في وسعنا ليحقق ماركو أهدافنا في الدوري وكأس ألمانيا ودوري الأبطال”.

وقاد روزه، البالغ عمره 44 عامًا والذي إنضم لمونشنجلادباخ بعد فترة ناجحة مع سالزبورج النمساوي، الفريق الألماني لدور الستة عشر بدوري الأبطال حيث سيواجه مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويحتل مونشنجلادباخ المركز السابع في الدوري متساويًا في عدد النقاط مع دورتموند وسيلتقيان في دور الثمانية بكأس ألمانيا الشهر المقبل.