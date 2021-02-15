مدافع كولن الألماني يخضع لجراحة خطيرة في العمود الفقري

أعلن نادي كولن الألماني اليوم الإثنين أن مدافعه البلجيكي سيباستيان بورنوا سيخضع لجراحة بسيطة في العمود الفقري هذا الأسبوع.

وشخصت حالة بورنوا البالغ من العمر 21 عامًا على إنها “تغيير عظمي” في العمود الفقري، بحسب بيان كولن.

وقال هورست هيلدت المدير الرياضي لكولن للموقع الرسمي لناديه “بالتأكيد أردنا تجنب الجراحة لهذا فضلنا التعامل مع الأمور بتحفظ في البداية”.

وأضاف “هذا الأمر لم يؤد إلى تهدئة الآلام، وبعد استطلاع رأي العديد من المتخصصين تقرر خضوعه للجراحة الأربعاء المقبل”.

ويحتل كولن المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الألماني ويصارع من أجل النجاة لكن فترة غياب بورنوا لم تتحدد بعد.