فاصل إعلاني | نايكي تُقدم كرة جديدة لمباريات الثلث الأخيرة من الدوري الانجليزي

قدمت شركة نايكي الأميركية كرة جديدة لما تبقى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2021/2020 الذي وصل إلى ثلثه الأخير، سيطلق عليها نايكي فايت (Nike Fight).

وحرص مسؤولو شركة نايكي على أن يتناسب تصميم الكرة الجديدة مع الجزء الحاسم من الموسم الحالي، وتعكس حجم المنافسة الكبيرة التي تدور في مقدمة الترتيب بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليستر سيتي وليفربول ووست هام يونايتد وتشيلسي، أو المنافسة الشرسة الدائرة في صراع تفادي الهبوط التشامبيونشيب.

وستظهر النسخة الأخيرة من كرة Nike Flight لأول مرة يوم الجمعة الموافق 19 فبراير الجاري، عندما تفتتح الجولة 25 بمباراة ولفرهامبتون وليدز يونايتد على ملعب المولينو.

وقال الموقع الرسمي للدوري الانجليزي الممتاز “تحمل كرة نايكي الجديدة، رسمًا مفصلًا مصممًا كي يعكس شدة المراحل النهائية من الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يضيق تركيز الفرق واللاعبين ويصبح درع الدوري الإنجليزي في الأفق، وتتعقد الحسابات لدى الفرق التي تعاني أسفل الترتيب”.

وأضاف البيان “كانت كرة Nike Flight جزءًا من موسم مثير حتى الآن، بدمج تقنية AerowSculpt المبتكرة من نايكي،

حيث سجلت 634 هدفًا في الدوري الممتاز 2020/21 حتى الآن، وستكون الكرة متاحة للشراء في السوق اعتبارًا من 18 فبراير على موقع شركة نايكي الرسمي على الانترنت”.

شاهد صور الكرة الجديدة لبطولة الدوري الانجليزي المقدمة من نايكي