دوري أبطال أوروبا: كومان يطالب بالمزيد من الحماية للاعبين مثل نيمار

قال رونالد كومان مدرب برشلونة إن اللاعبين أصحاب المهارات العالية مثل نيمار دا سيلفا يحتاجون لمزيد من الحماية من الحكام لمواصلة امتاع المشجعين وذلك قبل موقعة مرتقبة أمام باريس سان جيرمان غدًا الثلاثاء سيغيب عنها الدولي البرازيلي بسبب الإصابة.

وأصيب نيمار في الفخذ بعد التحام في مواجهة بكأس فرنسا الأسبوع الماضي أمام كاين وحرمته الإصابة من لقاء فريقه السابق برشلونة حيث سيغيب عن المواجهة في دور 16 للمرة الثالثة في أربعة مواسم منذ انتقاله إلى باريس في 2017.

وقال كومان في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين قبل مباراة ذهاب دور الستة عشر في كامب نو “يجب أن نحمي لاعبين مثل نيمار وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لأنهم يجعلون الجماهير تستمتع باللعبة.

“يتعين على الحكام حمايتهم على الرغم من أن كرة القدم لعبة تقوم على الألتحامات. نشاهد أفضل المباريات دائما التي يكون فيها أفضل اللاعبين في العالم في الملعب”.

وعبر جوردي ألبا مدافع برشلونة عن سعادته لعدم مواجهة زميله السابق نيمار الذي سجل 105 أهداف وحصل على عشرة ألقاب في أربعة مواسم مع العملاق القطالوني.

وقال “غيابه ضربة موجعة لسان جيرمان وسيكون من الأفضل لنا غياب لاعبين مثله.

وأضاف في إشارة إلى الجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الذي يعاني أيضًا من مشكلة في الفخذ “غياب دي ماريا يشكل خسارة كبيرة أيضًا لهم، لكنهم يملكون لاعبين بارزين آخرين من نفس العينة. نفتقد أيضًا بعض اللاعبين المؤثرين”.

وسيعول سان جيرمان على كيليان مبابي، الذي يتصدر هدافي الدوري الفرنسي برصيد 16 هدفًا، لكن كومان قال إنه لن يشجع لاعبيه على اللعب بطريقة “رجل لرجل” أمام المهاجم الفرنسي.

وبلغ سان جيرمان نهائي دوري الأبطال لأول مرة العام الماضي لكنه خسر 1-صفر أمام بايرن ميونيخ بينما سيلعب برشلونة أول مباراة له في أدوار خروج المغلوب منذ هزيمته المذلة 8-2 أمام بايرن في دور الثمانية العام الماضي.

وأقر كومان بأن فرص برشلونة في الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم ضئيلة لكنه قال إنه لا يجب أن يستبعد أي طرف فريقه من المنافسة على اللقب بعد أن فاز بسبع مباريات متتالية في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وقال “لدينا الكثير من اللاعبين الشبان ولذلك لا نتوقع الفوز بدوري الأبطال لكننا نمر بفترة رائعة ويمكننا الفوز على أي منافس.

“لا أعتقد أن العديد من الفرق أفضل كثيرًا من برشلونة حاليًا”.