صورة | صحيفة رومانية تكشف عن مفاجأة بعد رحيل لوشيسكو عن الهلال السعودي

ذكرت صحيفة “gsp” الرومانية أن المدرب رازفان لوشيسكو عاش 63 يومًا شديدة الصعوبة، قبل أن تقرر إدارة الهلال السعودي إقالته من منصبه، بعد الهزيمة أمام ضمك بهدف دون رد، أمس الأحد، ضمن الجولة 18 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت أن “لوشيسكو بطل الثلاثية مع الهلال الموسم الماضي تمت إقالته. أدى الإقصاء في كأس الملك والمسلسل الأسود الذي أعقب ذلك، بثلاثة انتصارات فقط في 11 مباراة، إلى تسريع رحيل المدرب الروماني”.

وأضافت “قبل ثلاثة أيام من عيد ميلاده الـ 52، تلقى رازفان لوشيسكو الهدية “المسمومة” من الهلال. طرده بطل المملكة العربية السعودية، بعد ساعات قليلة من خسارته (0-1) من ضمك المصنف قبل الأخير”.

وأشارت إلى أن “قصة الليالي التي عاشها المدرب الروماني في الرياض، بدأت في 30 يونيو 2019، حيث حقق الثلاثية، لكن المشاكل زادت في آخر 63 يوما، مع الفشل واحدا تلو الآخر، كان الانفصال حتمي”.

وكشفت الصحيفة عن مفاجأة تخص الشرط الجزائي لمدرب الهلال السابق، حيث أوضحت أن إدارة الزعيم ستقوم بتعويض لوشيسكو عن الأشهر الخمسة الأخيرة من عقده ، براتب سنوي قدره 4 ملايين دولار.

وأنهت التقرير “السلسلة المكونة من 13 مباراة، والتي خسر فيها الهلال خمس مرات وتعادل في ثلاث مرات أخرى، هي الأسوأ منذ عام 2008!.