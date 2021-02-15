كلوب يحسم موقفه من الرحيل عن ليفربول

رد المدير الفني لليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب بشكل حاسم على إمكانية استقالته أو الاستغناء عن خدماته من تدريب الريدز بسبب سوء نتائج الفريق.

ويعاني ليفربول من تراجع النتائج مؤخرًا، خاصة منذ بداية العام الحالي 2021، حيث خاض 10 مباريات في مختلف البطولات الإنجليزية، وتعرض خلالها للخسارة في 6 مباريات مقابل 3 انتصارات وتعادل.

بالإضافة إلى تراجع ترتيب الفريق بشكل كبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، حامل لقبه، حيث بات يحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 40 نقطة بفارق 13 نقطة عن المتصدر، مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.

ووجهت عدة أسئلة إلى كلوب بخصوص مستقبله مع ليفربول، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة لايبزيج الألماني، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء غدًا الثلاثاء.

حيث قال كلوب في هذا الصدد: “هل تمت إقالتي أو قررت الاستقالة بسبب الوضع الحالي، أعتقد أن الأمور واضحة، وفي الحقيقة، لست في حاجة إلى راحة”.

وأضاف المدرب الألماني: “نمر بوقت صعب، ونحن نتعامل مع الوضع الحالي كعائلة واحدة بنسبة 100٪، أبلغ من العمر 53 عامًا، ولقد عملت في كرة القدم لفترة طويلة، ومن ثم، لا يجب أن يقلق علي أحد”.

وتابع المدير الفني السابق لبوروسيا دورتموند الألماني: “خطتنا لتغيير الواقع الحالي، تقوم على القتال، وأرى هذا الوضع على أنه تحدٍ مثير للاهتمام، سنقوم بكل ما في وسعنا لتخطي الفترة الصعبة”.

واختتم: “نحن نفعل هذا من أجل الجماهير، أشعر بالمسؤولية عندما لا تسير الأمور على ما يرام، كنت أتمنى فعل ذلك في وجود جماهيرنا، ولكننا قادرون على تغيير هذا الوضع”.

وتجدر الإشارة إلى أن يورجن كلوب تولى مهمة تدريب ليفربول في أكتوبر 2015، خلفًا للمدير الفني الحالي لليستر سيتي الإنجليزي، بريندان رودجرز الذي تمت إقالته حينها لسوء نتائج الفريق.

ونجح المدرب الألماني في ما عجز عنه من سبقوه، بإعادة لقب الدوري الإنجليزي لليفربول في الموسم الماضي 2019/20 بعد غياب دام 30 عامًا، كما فاز بدوري أبطال أوروبا 2018/19، كأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.