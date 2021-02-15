وليد الفراج يستغل الوداد لحل أزمة نهائي البطولة العربية بين الاتحاد والرجاء

أكد الإعلامي السعودي، وليد الفراج، أن هناك صعوبة كبيرة في إقامة نهائي البطولة العربية على الأراضي المغربية، بين الرجاء البيضاوي والاتحاد؛ بدليل اعتذار المغرب عن استضافة مباراة الوداد أمام كايزر تشيفز في دوري أبطال أفريقيا، حيث تقرر نقلها إلى القاهرة يوم 19 فبراير الجاري.

وأوضح الفراج من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” أن هناك ضرورة لنقل نهائي البطولة العربية إلى مكان آخر، مقترحًا أن يتم خوض اللقاء في جدة أو القاهرة.

وقال مقدم برنامج “الدوري مع وليد” “اعتذرت المغرب عن استضافة مباراة الوداد المغربى أمام كايزر تشيفز الجنوب افريقي في دوري أبطال أفريقيا وتقرر نقلها إلى القاهرة يوم 19 فبراير”.

وأضاف “هل اتضحت الصورة أمام الإتحاد العربي بأن نهائي الاتحاد السعودي مع الرجاء المغربي لن يقام قريبا، الحل نقل النهائي إلى جدة أو القاهرة مثلًا”.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد توصل إلى اتفاق مع نظيره المصري، من أجل إقامة مباراة الجولة الأولى لمرحلة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بين الوداد الرياضي وكايزر شيفز الجنوب إفريقي بمصر.

وحسب بلاغ للاتحاد المغربي لكرة القدم، فالأخير راسل الاتحاد الأفريقي للعبة لإخباره بوجهة المباراة الجديدة، بعد رفض السلطات المغربية الترخيص لإقامتها، وفقًا للتوصيات المتعلقة بالسلامة الصحية، بعد ظهور الطفرة الثانية لفيروس “كورونا”.

هذا وسبق للكاف تحديد مجموعة من الشروط لإعادة برمجة المباراة، عبر منح الفريق المغربي واتحاده الكروي مهلة 24 ساعة لإقامة المباراة على أرض محايدة، في تاريخ لا يتعدى الـ20 من شهر فبراير الجاري، مع تكفل الوداد بمصاريف التنظيم، وضمان تأشيرة الدخول لبعثة كايزر شيفز إلى البلد الذي تنقل إليه المواجهة.