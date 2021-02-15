الصحف الرومانية عن مدرب الهلال السعودي الجديد: “قاد نيمار للتتويج”

أعدت صحيفة “digisport” الرومانية تقريرًا عن البرازيلي، روجيرو ميكالي، المدرب الجديد لنادي الهلال السعودي، الذي تولى المسؤولية بعد قرار الإدارة الهلالية بإقالة رازفان لوشيسكو، عقب الهزيمة بالأمس أمام ضمك بهدف دون رد ضمن الجولة 18 من الدوري السعودي للمحترفين.

وتحت عنوان “من الذي جاء بدلًا من لوشيسكو في الهلال؟ إنه المدرب الذي قاد نيمار للميدالية الذهبية”، قالت الصحيفة “تمت إقالة رازفان لوشيسكو بعد خسارة الهلال بنتيجة 0-1 أمام ضمك. تم تنصيب روجيريو ميكالي البرازيلي البالغ من العمر 51 عامًا والذي كان يقود الهلال تحت 19 عامًا”.

من هو روجيريو ميكالي

واستعرضت الصحيفة الرومانية أبرز المعلومات عن ميكالي، حيث قالت أن “أبرز إنجاز له في مسيرته التدريبية كان الحصول على الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو في عام 2016، وهو أداء تم الاحتفال به بشكل محموم في البرازيل”.

وأضافت “كان هذا الإنجاز هامًا في البرازيل بعد الخسارة الفادحة 7 ـ 1 من ألمانيا عام 2014 في كأس العالم الذي أقيم بالبرازيل، كان نيمار مع ميكالي هو البطل الأولمبي في ريو 2016، وكان من بين اللاعبين البرازيليين الثلاثة الذين تزيد أعمارهم عن 23 عامًا، والذين يمكن لكل فريق أن يستعين بهم في البطولة الأولمبية، ضمت البرازيل حينها نيمار وجابرييل جيسوس وماركينوس”.

وأشار المصدر إلى أن مدرب الهلال الجديد لا يمتلك خبرة كبيرة، بصرف النظر عن إنجازه مع المنتخب البرازيلي تحت 23 عامًا الذي كان معه في الأولمبياد، كان قد درب البرازيل تحت 20 عامًا، وبعد الانتصار في الأولمبياد تولى قيادة أتليتيكو مينيرو من يوليو 2017 إلى سبتمبر 2017، ثم انتقل إلى بارانا من فبراير 2018 حتى أغسطس من نفس العام”.

وجاء في ختام التقرير “منذ ذلك الحين قام ميكالي بتدريب فيجويرينسي وكروزيرو ومرة أخرى بارانا. حتى وصوله إلى فريق الهلال تحت 19 عامًا في وقت سابق من هذا العام، كانت جميع تجاربه السابقة قبل السعودية فقط في البرازيل”.