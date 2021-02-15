فيديو يوتيوب | شاهد اهداف المصري البورسعيدي والمنصورة في كأس مصر

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب لأهداف مباراة “المصري البورسعيدي والمنصورة”، في إحدى مباريات اليوم الاثنين 15-2-2021، ضمن منافسات دور 32 من كأس مصر.

نقل بث مباشر مباراة المصري البورسعيدي والمنصورة على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “محمد الغياتي”.

وانطلقت صافرة بداية اللقاء من الحكم المصري “صبحى العمراوى”، في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

تفادى النادي المصري البورسعيدي مفاجآت بطولة كأس مصر هذا الموسم، بتحقيق الانتصار على “المنصورة” بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاسكندرية، ليتأهل إلى دور 16.

وافتتح المهاجم “أحمد جمعة” التسجيل للنادي المصري قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بدقيقة واحدة، بعدما قابل عرضية أحمد شديد قناوي برأسية قوية لتفك شفرة شباك فريق المنصورة.

وفي الشوط الثاني، أحرز “أحمد شديد قناوي” الهدف الثاني لفريق المصري من ضربة حرة مباشرة عند الدقيقة (78)، وسجل “عمر كمال” الهدف الثالث في الدقيقة (89) من انفراد صريح بالمرمى.

ومن المقرر ان يواجه المصري البورسعيدي الفائز من مباراة وصيف بطل النسخة الماضية “طلائع الجيش” ونظيره فريق “القناة”، في المباراة التي ستقام يوم الخميس القادم 18 فبراير.

وكان نادي دوري الدرجة الثانية “المنصورة” قد بدأ مشواره في كأس مصر من الدور التمهيدي الثاني، حيث نجح في تجاوز عقبة فريق “بلقاس” بعدما تغلب عليه بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

واصطدم نادي المنصورة بفريق “الحمام” في الدور الثالث، وفاز عليه بركلات الترجيح ايضًا، ولكن بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي (0-0)، وفي الدور الرابع، انتصر فريق المنصورة على “الحامول” بهدفين نظيفين، قبل ان تنتهي رحلة الفريق في البطولة أمام “المصري البورسعيدي” اليوم.

في المقابل، تعد مباراة نادي المصري البورسعيدي في كأس مصر اليوم هي الأولى له هذا الموسم، بعدما تم اعفاءه من خوض الأدوار التمهيدية، باعتباره احد الأندية التي تلعب في الدوري المصري الممتاز.

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