دوري أبطال أفريقيا | الاهلي يعلن سلبية مسحة لاعبيه قبل مباراة المريخ

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي المصري، سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس الأحد، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني غدًا الثلاثاء، حيث أكدت خلو الفريق من حالات العدوى بفيروس كورونا المستجد.
وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الإثنين، أن لاعبي الأهلي والجهاز الفني أجروا مسحة طبية أمس، وفقًا للبروتوكول المتبع قبل المباريات الرسمية في دوري أبطال أفريقيا، وجاءت النتيجة سلبية، وفقًا لما أعلنه طبيب الفريق.
ويلتقي الأهلي مع المريخ غدًا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى التي شهدت يوم الجمعة الماضي فوز سيمبا التنزاني على فيتا كلوب الكونغولي 1 / صفر.
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