ناجلزمان يحذر لاعبي لايبزج من رد فعل ليفربول

قال جوليان ناجلزمان المدير الفني لفريق لايبزيج الألماني اليوم الإثنين إنه لا يجب الاستهانة بمواجهة ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، وذلك رغم تلقي ليفربول ثلاثة هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف ناجلزمان قبل مواجهة الفريقين المقررة غدًا الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا :”هم لا يعانون من أزمة في النتائج بدوري الأبطال، وإنما يواجهون ذلك في الدوري الإنجليزي.”

وتابع :”الآن تركيزهم منصب بالكامل على دوري الأبطال. وسيحاولون التخلص من الأمور السلبية.”

وتقام مباراة الغد في العاصمة المجرية بودابست بدلًا من إقامتها على ملعب لايبزيج في ألمانيا، حيث حالت القيود المفروضة في ألمانيا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، دون دخول ليفربول.

وسيفتقد لايبزيج جهود صانع الألعاب إميل فورسبيرج، حيث لا يزال اللاعب يعاني من مشكلة في الركبة.