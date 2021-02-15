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ناجلزمان يحذر لاعبي لايبزج من رد فعل ليفربول

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محمد مصطفى 0 تبليغ

قال جوليان ناجلزمان المدير الفني لفريق لايبزيج الألماني اليوم الإثنين إنه لا يجب الاستهانة بمواجهة الإنجليزي في ، وذلك رغم تلقي ليفربول ثلاثة هزائم متتالية في الممتاز.

وأضاف ناجلزمان قبل مواجهة الفريقين المقررة غدًا الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا  :”هم لا يعانون من أزمة في النتائج بدوري الأبطال، وإنما يواجهون ذلك في الدوري الإنجليزي.”

وتابع :”الآن تركيزهم منصب بالكامل على دوري الأبطال. وسيحاولون التخلص من الأمور السلبية.”

وتقام مباراة الغد في العاصمة المجرية بودابست بدلًا من إقامتها على ملعب لايبزيج في ألمانيا، حيث حالت القيود المفروضة في ألمانيا بسبب جائحة ، دون دخول ليفربول.

وسيفتقد لايبزيج جهود صانع الألعاب إميل فورسبيرج، حيث لا يزال اللاعب يعاني من مشكلة في الركبة.

جوليان ناجلزمان يحذر من رد فعل ليفربول ضد لايبزيج بدوري أبطال أوروبا - صور Reu
جوليان ناجلزمان يحذر من رد فعل ليفربول ضد لايبزيج بدوري أبطال أوروبا – صور Reu

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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