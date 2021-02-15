الامارات | كومان وألبا يجيبان على أسئلة مهمة حول مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

شكرا لقرائتكم خبر عن كومان وألبا يجيبان على أسئلة مهمة حول مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة الاسباني أن المواجهة المباشرة بين الارجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ستكون "متعة تستحق المشاهدة"، في مباراة ستكون "متقاربة" رغم الإصابات عندما يستضيف النادي الكاتالوني باريس سان جرمان الثلاثاء (23:00 بتوقيت الإمارات).

إليكم أبرز انطباعات كومان والمدافع جوردي ألبا عن ذهاب الدور ربع النهائي خلال المؤتمر الصحافي لبرشلونة الاثنين.

ميسي في سان جرمان؟

- مدافع برشلونة جوردي ألبا: "حتى لو كان واضحًا لي (مستقبل ميسي)، فلن أخبركم بصراحة. قال ليو ذلك، إنه يريد أن يقدم موسمًا رائعًا مع برشلونة. هل يشكل كثرة الحديث عنه في باريس سان جرمان قلة احترام؟ بصراحة نحن لا نعير اهتمامًا لذلك في غرفة تبديل الملابس. يتحدث الناس عن ذلك كثيرًا، لكن الكلمة الأخيرة ستكون لليو عندما يريد. سينظر بعناية في القرار الذي سيتخذه، وسيختار ما يعتقد أنه الأفضل له. مع ليو، نحن أقوى وأفضل بكثير. لذلك نتمنى أن يبقى في برشلونة لسنوات عديدة أخرى، لكن علينا احترام القرار الذي سيتخذه".

- مدرب برشلونة رونالد كومان: "إنها مواجهة بين فريقين. في أحدهما يلعب ميسي، أفضل لاعب في العالم والذي نحتاجه في أفضل مستوياته للفوز. ومن ناحية أخرى، فإن الأمر مشابه تقريبًا بالنسبة لباريس سان جرمان الذي يملك لاعبًا سريعًا للغاية يمكنه تعقيد الأمور علينا. لكنها ستكون مباراة مثيرة للاهتمام. بالنسبة لأي مشجع كرة القدم، يعتبر هاذان اللاعبان متعة تستحق المشاهدة".

غياب نيمار

- ألبا: "نعم، لن أكذب عليكم. أعتقد شخصيًا أنه من الأفضل لنا ألا يلعب لاعبون مثل +ناي+ ضدنا. إنه غياب مهم بالنسبة لهم، مثل غياب (الارجنتيني أنخل) دي ماريا، وهو أيضًا لاعب كبير جدًا. لكن سان جرمان لديه لاعبون آخرون من مستوى مماثل. ستكون مواجهة متقاربة، وستحسمها تفاصيل صغيرة".

- كومان: "بالنسبة لي، كي نشاهد أفضل مباراة، يجب أن يشارك أفضل اللاعبين. لا نعرف أبدًا ما ستكون رد فعل فريق يعاني من غياب لاعب بأهمية نيمار. آمل أن يكون جميع اللاعبين متاحين في غضون أسابيع لمعرفة من هوالأفضل حقًا (...) دي ماريا ونيمار لاعبان مهمان جدًا لباريس، مثل أنسو فاتي وسيرجي روبرتو و(البرازيلي) فيليب كوتينيو بالنسبة لنا".

هل يشارك بيكيه؟

- ألبا: "إنه جزء أساسي من فريقنا. إنه أيضًا لاعب يساعد في خلق جو ممتع في غرفة تبديل الملابس بصرف النظر عن كرة القدم. قرار عودته الى المنافسات من عدمه يعود إلى المدرب. لكن لدينا أيضًا لاعبون مهمون آخرون، بالتأكيد لديهم خبرة أقل من جيرارد (بيكيه)، لكنهم يقومون بعمل جيد جدًا مؤخرًا".

- كومان: "بيكيه يتمرن مع المجموعة منذ قرابة أربعة او خمسة أيام. نبدو مرتاحين بشأن حالته البدنية، لكن لا يزال أمامي يوم لاتخاذ قرار (ما إذا كان سيلعب أم لا).. قدم (الفرنسيان صامويل) أومتيتي و(كليمان) لانغليه مباريات جيدة للغاية، ويمكننا أيضًا الاعتماد عليهما. لقد ارتكبا أخطاء، هذا جزء من كرة القدم... إذا أردنا السيطرة من الناحية التكتيكية كما نرغب، فنحن بحاجة إلى دفاعنا للحد من خطورتهم الفردية في المقدمة. (الاوروغوياني رونالد) أراوخو لم يتدرب ولن يكون متاحًا".

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