شكرا لقرائتكم خبر عن «ذا صن»: سرقة 2 مليون جنية إسترليني من شقة كارلو أنشيلوتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون الإنجليزي، أبلغ الشرطة بسرقة 2 مليون إسترليني من منزله.

وقالت الصحيفة إن أنشيلوتي لجأ إلى تعزيز الإجراءات الأمنية حيث يقوم أحد الحراس بدوريات بالقرب من بوابات منزله، بينما زاد عدد أفراد الشرطة في المنطقة.

وقال مصدر أمني لصحيفة «ذا صن»: «لم يكن لدى أنشيلوتي أي حراس من قبل، ومن الواضح أنه عزز الأمور الأمنية، وأتوقع أيضا أن يحصل على بعض الحماية لعائلته أثناء تواجده بالخارج».

وأتم: «رف اللصوص ما يريدون وكيفية الحصول عليه، من المحتمل أنهم شاهدوا المنزل أو كانوا يتصرفون بناء على معلومات».