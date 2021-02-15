شكرا لقرائتكم خبر عن ختام بطولة الإسكندرية لـ«ستريت وورك أوت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتمت اليوم بطولة الاسكندرية لرياضة«ستريت وورك أوت» التي ينظمها الاتحاد المصرى لرياضات الشارع «ستريت وورك أوت» برئاسة إسلام قرطام، كأول بطولات المحافظات المؤهلة لأولمبياد الشارع واللياقة البدنية المقرر تنظيمها في مدينة الغردقة بمشاركة 2000 شاب وفتاة.

وحضر فعاليات البطولة الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، وإسلام قرطام رئيس اتحاد «ستريت وورك اوت»، ومؤسس فريق كوسكواد، وعدد من نجوم الرياضة المصرية أبرزهم البطل العالمي بيج رامى صاحب انجاز الفوز ببطولة مستر أوليمبيا 2020، وعدد من الابطال الأوليمبيين والبارلمبيين المصرين المتأهلين للمشاركة في اوليمبياد طوكيو 2021.



وأسفرت المرحلة النهائية عن فوز الثلاثى مازن أحمد بالمركز الأول، وحصل على الميدالية الذهبية ومكافأة مالية قيمتها 15 ألف جنيه، كما فاز اللاعب محمد ممدوح بالمركز الثاني والميدالية الفضية ومكافأة مالية قيمتها 7 الاف جنيه.



وفاز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية محمد مرسال وحصل على مكافأة مالية قيمتها 3 الاف جنيه، حيث قام قرطام بتقديم الجوائز المالية من جيبه الخاص للفائزين، لتحفيزهم على الاستمرار في تطوير مستوياتهم الفنية.

وشارك في بطولة «ستريت وورك اوت» 20 لاعبا هم: مازن احمد السيد، احمد محمود حلمي، أحمد عصام الدين، محمد ممدوح، مهند محمد خالد، محمود محمد مرسال، احمد محمد صادق، محمد سعد إبراهيم، عمرو إبراهيم حسني، عادل محمود حسن، حامد صبحي الابراشى، يوسف هيثم عبدالسلام، احمد محمد الشناوي، عمرو خالد احمد، محمد مكاوى، احمد إبراهيم بدران، على أحمد على، عمر كمال، محمد أبوزيد.



وتم تصفية المتأهلين إلى 8 لاعبين شاركوا في المرحلة النهائية وهم: مازن احمد السيد، احمد محمود حلمي، محمد ممدوح، محمود محمد مرسال، احمد إبراهيم بدران، على أحمد على، عمرو إبراهيم حسني، حامد صبحي الابراشى.