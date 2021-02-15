شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف بطولة العالم للخماسى الحديث المؤهلة لطوكيو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمهندس شريف العريان رئيس الإتحاد المصري للخماسى الحديث ، أمين عام اللجنة الاوليمبية المصرية ، بحضور العديد من قيادات الوزارة والاتحاد لأستعراض كافة التفاصيل والأستعدادات الخاصة باستضافة مصر لبطولة العالم للكبار للخماسى الحديث المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو ٢٠٢١ بعد ان سحبها الإتحاد الدولى للعبة من دولة بيلاروسيا لتقام بمصر خلال الفترة من ٥ الى ١٥ يونيو القادم

أكد وزير الرياضة عن جاهزية الدولة المصرية لاستضافة البطولة لنظرا لأهميتها لكونها بطولة مؤهلة لأوليمبياد طوكيو ٢٠٢١ وتعتبر المحطه الاخيرة والنهائية للخماسى الحديث للوصول للأوليمبياد ، مشدداً علي أهمية وضع الإتحاد لجدول زمني من اليوم للتجهيز لاستضافة البطولة. مشيرا الى أن مصر قادرة علي إستضافة البطولات المختلفة لما لديها من خبرات وبنية تحتية أظهرت كفائتها في بطولة العالم لليد الى استضافتها مصر مؤخرا، وأهمية إستثمار تلك البنية في استضافة البطولات وحسن تنظيمها وخروجها بالمظهر اللائق بإسم ومكانة مصر الدولية.

كما تواصل وزير الرياضة أثناء الاجتماع بالدكتور كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولى للخماسي الحديث من خلال الفيديو كونفرانس وأكد على إستعداد مصر لاستقبال البطولة وتذليل كافة الصعاب لاقامتها على أرض الكنانة مصر ، الذى أشاد بدور مصر فى تنظيم البطولات العالمية والدوليه لما تتميز به من إمكانات وتوفير كل ما يلزم لإستضافة مثل هذه البطولات الكبرى لكونها رائده فى لعبة الخماسى الحديث ،

اضاف شورمان أنه وبالنيابة عن الاتحاد الدولى للعبة سوف يقوم بتفويض مصر لتكون مركز تدريب لنشر لعبة الخماسى الحديث لقارة افريقيا والشرق الاوسط مشيدا بدور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بصفته رئيس وزراء الرياضة العرب حاليا وذلك لتطوير الرياضة على المستوى العربى والافريقى .

وكان اتحاد الخماسى الحديث كشف في وقت سابق عن تنظيم بطولتى العالم للناشئين تحت ٢١ سنة والشباب تحت ١٧ و ١٩ سنة ، والتي من المقرر إقامتها شهر يوليو المقبل على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بمقر أبى قير بالأسكندرية برئاسة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار خلال الفترة من ٤ وحتى ١٧ يوليو 2021. ومن المــقــرر أن تقام بطولة العالم للكبار علي ملاعب ستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من ٥ الى ١٥ يونيو المقبل .

أعرب المهندس شريف العريان عن سعادته البالغة على الثقة الغاليه من الاتحاد الدولى للعبة للحصول على شرف تنظيم أكبر بطولات العالم وهى بطولة العالم للكبار وبطولة العالم للناشئين وبطولة العالم للشباب لهذا العام مما يثبت للعالم أجمع ان مصر قادرة على النجاح رغم الظروف التى يمر بها العالم أجمع لإنتشار جائحة فيروس كورونا المستجد. مما يكون لجمهورية مصر العربية عظيم الاثر لعودة السياحة وخاصة الرياضية بحضور أكثر من ٦٠ دولة على مستوى العالم. موجها الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعمه الدائم اللامحدود للرياضة المصرية عامة وللخماسى الحديث خاصة وتذليل كافة الصعاب لرفع راية مصر عاليه فى جميع المحافل الدولية والعالمية .

يذكر ان حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد الشيخ وكيل الوزارة المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة والدكتور عادل رضوان وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للأداء الرياضى والدكتور محمد الكردى مساعد وزير الشباب والرياضة والدكتورعبد الأول محمد معاون وزير الشباب والرياضة والاستاذ ممدوح الششتاوى المدير التنفيذي للجنة الاولمبية المصرية والأستاذ هاشم ياسين المدير التنفيذى لاتحاد الخماسي الحديث والاستاذ عادل عبد السميع المدير المالى و الاستاذ محمود سالم المدير الادارى للاتحاد والاستاذة صافي وارث للعلاقات الخارجية والأستاذ جاويد خاورمحلل الاداء الرياضى للمنتخبات القومية