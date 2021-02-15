شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تشكر مصر على استضافة مواجهة الوداد وكايزر تشيفز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الاتحاد المغربي لكرة القدم الشكر إلى نظيره المصري، بعد قبوله استقبال مباراة الوداد وضيفه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بالأراضي المصرية، ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وقال الاتحاد، في بيان، إن اتحاد الكرة المصري لم يتوان في الترحيب باستضافة المباراة، تماشيا مع العلاقات الوطيدة التي تجمع الطرفين، كما باقي الاتحادات الأفريقية.

وأضاف: «الاتحاد المصري بعث برسالة إلى الاتحاد الأفريقي، أخبره باستعداده لاستضافة مباراة الوداد وكايزر تشيفز في ملعب السلام بالقاهرة يوم 19 من الشهر الجاري».

كان الاتحاد المغربي قد أخطر الاتحاد الأفريقي بعدم إقامة المباراة في الدار البيضاء، تزامنًا مع القيود المفروضة على الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا، بسبب السلالة الجديدة لفيروس كورونا.