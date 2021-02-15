شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لـ«وزير الشباب»: «فيه ورق اتحط في قضيتي مالوش علاقة بيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

هاجم المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك «المنحل»، وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بسبب قرار استبعاده من رئاسة نادي الزمالك وحل المجلس.

وقال منصور، في فيديو بثه عبر قناته الشخصية: «عايز أقول لوزير الرياضة مجلس مرتضى منصور أفضل وأشرف مجلس أدار نادي الزمالك والجميع يعرف سبب إيقاف المجلس بعيدًا عن المخالفات الوهمية».

وتابع منصور: «يا معالي الوزير أنت تعرف كل حاجة وعارف كمان إن في ورق اتحط في القضية ليست له علاقة بمرتضى منصور ومجلسه، والأيام المقبلة ستكشف المسكوت عنه في الوسط الرياضي والمؤامرة الرباعية ضد نادي الزمالك».

وأختتم منصور تصريحاته قائلًا: «ازمة التأمينات والحجز علي حسابات وأرصدة نادي الزمالك فيلم قديم وطريقة بلدي لخدعة لاعبو الفريق الكروي الأول بأن السبب في عدم صرف مستحقاتهم هو الحجز علي ارصدة النادي».