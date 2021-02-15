شكرا لقرائتكم خبر عن مهام خاصة من باتشيكو لطارق حامد .. وعبدالهادي يقود التقسيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد مدحت عبدالهادي، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع حميد أحداد، مهاجم الفريق على هامش مران اليوم، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي.

وحرص عبدالهادي على توجيه بعض التعليمات الفنية للمهاجم المغربي خلال التقسيمة، وكيفية التعامل في بعض المواقف الهجومية.

وطلب عبدالهادي من حميد أحداد الهدوء داخل منطقة الجزاء ليكون أكثر فاعلية على المرمى.

وتولى عبدالهادي قيادة التقسيمة، بينما تولى البرتغالي جايمي باتشيكو تدريب المجموعة الأخرى من اللاعبين في تقسيمة صغيرة، شهدت أداء بعض الجمل الفنية والتكتيكية.

ويستعد الفريق لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها، الأربعاء المقبل، في الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.

فيما خاض طارق حامد، لاعب الفريق الأول، تدريبات إضافية تحت إشراف البرتغالي أليكس كوستا، المدرب المعاون في الجهاز الفني.

وشرح المدرب البرتغالي لطارق حامد بعض النقاط الفنية، والأدوار التكتيكية للاعب، استعداداً للقاء.