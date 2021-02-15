شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لم أحصل على 51 مليون جنيه من تركي آل الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نفى المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك «المنحل» بقرار من وزير الشباب والرياضة، أن يكون حصل على أي أموال طوال فترة رئاسته لنادي الزمالك.

وأضاف منصور، في فيديو بثه على قناته الشخصية: «لم أحصل على الـ51 مليون جنيه التي تساءل عنها القاضي الجليل، وردي عليه أن هذه الأموال التي تبرع بها المستشار تركي آل الشيخ ذهبت لتدعيم صفقات حمدي النقاز وفرجاني ساسي والتعاقد مع جروس، وكل هذه الأموال مثبتة في أوراق ومحاضر مجلس الإدارة الرسمية».

وتابع منصور: «نادي الزمالك ومجلس الإدارة محتل من اللجنة الثلاثية الحالية التي عينها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ووجود اللجنة الثلاثية في الزمالك باطل، وكل قراراتها باطلة وستسبب مشاكل بالجملة الفترة المقبلة، لأنه ليس من اختصاصها اتخاذ أي قرار أو تعاقدات أو اتفاقات أو أي قرارات مالية، وإنما مهمتها فقط تسيير الأعمال، لكنهم خالفوا كل ذلك وقاموا بفصل موظفين وتعيين موظفين محسوبين على ممدوح عباس».