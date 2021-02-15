شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبي خاص لـ«زيزو» لاعب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خاض أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خاصة تحت قيادة جوزيه بيدرو، مخطط الأحمال، عقب نهاية المران الجماعي، الذي أقيم على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

ويسعى الجهاز الفني لرفع المعدلات البدنية للاعب والوصول لأعلى فورمة بدنية وفنية له في الفترة المقبلة.

وأدى زيزو، في نهاية المران، وحدة تدريبية بالتسديد على محمد عواد، حارس الفريق.

ويواجه الفريق منافسه الإسماعيلي، الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.