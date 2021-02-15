شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبًا في قائمة مصر المقاصة استعدادًا لمباراة البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، 22 لاعباً للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعداداً لمباراة البنك الأهلي المقرر إقامتها في الثانية والنصف مساء الثلاثاء باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 14 للدوري.

وضمت القائمة كلًا من: «محمود حمدي ومحمد كوكو وأسامة العزب وأحمد مودي وأحمد صبيحة وعاصم سعيد وحسني فتحي وفارس طارق وإسلام صالح ومحمد مخلوف وهشام محمد ومصطفى شبيطة وعبدالله مجدي وشميلس بيكلي وباولن فوافي وخالد أوتشو وباسم مرسي ومفتاح طقطق وصلاح عاشور وأحمد عادل (ميسي) ومحمود الغزالي وزياد أشرف».

وخاض فريق المقاصة، مساء اليوم، مرانه الختامي استعدادا لمباراة البنك الأهلي على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.