مونشنغلادباخ يعلن انتقال روزه الى دورتموند الموسم المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

أعلن نادي ​بوروسيا مونشنغلادباخ​ الألماني، اليوم عبر صفحته الرسمية على تويتر، أن مدربه ماركو روزه سيرحل عن النادي ليتولى تدريب بوروسيا ​دورتموند​، اعتباراً من الموسم المقبل.



وفعّل روزه، الذي قاد مونشنغلادباخ للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، الشرط الذي يتيح له الرحيل قبل عام من النهاية.

وقال ماكس إبرل، المدير الرياضي لغلادباخ في بيان:" للأسف، قرر روزه تفعيل الشرط في عقده الذي ينتهي في حزيران 2022 والانتقال الصيف المقبل إلى بوروسيا دورتموند".

وتراجع دورتموند إلى المركز السادس، حيث حقق انتصار واحد في آخر 6 مباريات في البوندسليغا.