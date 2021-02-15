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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التشكيلة المتوقعة لمباراة بورتو ويوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021
نشر موقع الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "اليويفا" التشكيلة المحتملة لقمة فريق بورتو ويوفنتوس الايطالي ضمن منافسات الدور الثاني خلال فعاليات بطولة دوري ابطال اوروبا.
وجاءت تشكيلة الفريق البرتغالي على الشكل التالي: ماركوزين، مانافا، بيبي، مبامبا، زايدو، سيرجيو اوليفيرا، اوريبي، اوتافيو، كورونا، ماريغا، دياز.
والغائب هو: نانو، أما هانريك فقد يشارك في اللقاء.
اما تشكيلة الفريق الايطالي فقد جاءت على الشكل التالي: تشيزني، دانيلو، بونوتشي، دي ليخت، ساندرو، كييزا، رابيو، بينتاكور، ماك كايني، موراتا، رونالدو.
والغائبون هم: كواردادو، ارثر بسبب الاصابة والمشكوك بمشاركاتهم هم ديبالا ورامسي.