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التشكيلة المتوقعة لمباراة بورتو ويوفنتوس 

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التشكيلة المتوقعة لمباراة بورتو ويوفنتوس  والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

نشر موقع ​الاتحاد الاوروبي لكرة القدم​ "​اليويفا​" التشكيلة المحتملة لقمة فريق بورتو ويوفنتوس الايطالي ضمن منافسات الدور الثاني خلال فعاليات ​بطولة دوري ابطال اوروبا​.

وجاءت تشكيلة الفريق البرتغالي على الشكل التالي: ماركوزين، مانافا، بيبي، مبامبا، زايدو، سيرجيو اوليفيرا، اوريبي، اوتافيو، ​​، ماريغا، دياز.

والغائب هو: نانو، أما هانريك فقد يشارك في اللقاء.

اما تشكيلة الفريق الايطالي فقد جاءت على الشكل التالي: تشيزني، دانيلو، بونوتشي، دي ليخت، ساندرو، كييزا، رابيو، بينتاكور، ماك كايني، ، ​رونالدو​.

والغائبون هم: كواردادو، ارثر بسبب الاصابة والمشكوك بمشاركاتهم هم ​ديبالا​ ورامسي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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