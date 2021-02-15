التشكيلة المتوقعة لمباراة بورتو ويوفنتوس 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

نشر موقع ​الاتحاد الاوروبي لكرة القدم​ "​اليويفا​" التشكيلة المحتملة لقمة فريق بورتو ويوفنتوس الايطالي ضمن منافسات الدور الثاني خلال فعاليات ​بطولة دوري ابطال اوروبا​.



وجاءت تشكيلة الفريق البرتغالي على الشكل التالي: ماركوزين، مانافا، بيبي، مبامبا، زايدو، سيرجيو اوليفيرا، اوريبي، اوتافيو، ​كورونا​، ماريغا، دياز.

والغائب هو: نانو، أما هانريك فقد يشارك في اللقاء.

اما تشكيلة الفريق الايطالي فقد جاءت على الشكل التالي: تشيزني، دانيلو، بونوتشي، دي ليخت، ساندرو، كييزا، رابيو، بينتاكور، ماك كايني، موراتا، ​رونالدو​.

والغائبون هم: كواردادو، ارثر بسبب الاصابة والمشكوك بمشاركاتهم هم ​ديبالا​ ورامسي.