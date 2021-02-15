جيرارد: سرقت بعض الأفكار من رودجرز واريكسون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

كشف المدرب ستيفن ​جيرارد​ أنه أخذ بعض الأفكار من مدربيه السابقين بريندان ​رودجرز​ وسفين غوران إريكسون، حيث استخدم مدرب ​رينجرز​ هذه الدروس بشكل جيد وهو يقترب من لقب الدوري الاسكتلندي.



وقال جيرارد: "فيما يتعلق بالإدارة، حاولت أن أسرق وأتعلم كل الأشياء المختلفة من جميع المدربين الذين لعبت معهم. عندما تنظر إلى جيرارد هولييه ورافاييل بينيتز، من الصعب اللعب ضدهما. لقد استفدت من هذا التعليم مع رينجرز، خاصة في أوروبا والمباريات التي لعبناها محليًا".

وأضاف: "في الوقت نفسه، سرقت أشياء من بريندان رودجرز، سفين غوران إريكسون، من حيث الأسلوب، والبناء من الخلف. أعتقد أنه من المهم أن تكون على طبيعتك عندما تكون في هذه الأدوار وأن تفعل ذلك بطريقتك الخاصة، لكنني عملت مع كبار المدربين لذا ستكون أحمقًا ألا تحاول سرقة واستخدام خبراتهم".