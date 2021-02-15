شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الحمادي: مجموعتان في «بلاي أوف» دوري الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

لم يتبق على الدور الثاني من دوري كرة الصالات سوى جولة واحدة فقط، وستلعب مبارياتها يومي الخميس والجمعة المقبلين، وأجمل ما في جولة مسك الختام أن نتائج مبارياتها ستبوح بآخر أسرار الصراع على المركزين الأول والثاني سيكون قائماً حتى صافرة النهاية في الدور الثاني، عندما يلتقي الفريقان المتنافسان على الصدارة شباب الأهلي والنصر في آخر مباراة بالدور الثاني، إلى جانب بقية المباريات، فالبطائح يدخل خط المنافسة على المركز الثاني وستكون مواجهته الأخيرة مع دبا الحصن، ويلتقي مليحة واتحاد كلباء، ويواجه الظفرة خورفكان الذي ضمن الصعود، أما الشارقة فيواجه الحمرية، ويظل الصراع على بلوغ البلاي أوف وتحديد المراكز قائماً حتى آخر ثانية من الدور الثاني، في ظل تقارب النقاط والمستويات بين جميع الفرق.

ولا يستطيع فريق من الفرق التي ضمنت التأهل وهي النصر وشباب الأهلي والبطائح وخورفكان التعرف إلى موقعه في البلاي أوف قبل صافرة نهاية الدور الثاني، ويذكر أن هذه المرة الأولى التي تشهد صعود 8 فرق للبلاي أوف وهو نظام يطبق لأول مرة في اللعبة.

وبعد نهاية مباريات الجولة الأخيرة، تتوزع الفرق إلى مجموعتين، حيث يقف صاحب المركز الأول على رأس المجموعة الأولى ويتمتع بأفضلية استضافة مباريات المجموعة على ملعبه، وسيواجه أصحاب المراكز الرابع والسادس والثامن، فيما يتزعم صاحب المركز الثاني المجموعة الثانية وستلعب جميع مباريات المجموعة على أرضه، ويواجه فيها أصحاب المراكز الثالث والخامس والسابع، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي الذي سيلعب بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الفائزان بمجموع مباراتي الذهاب والإياب إلى النهائي للصراع على درع النسخة الحادية عشرة من دوري كرة الصالات، حسبما أفاد به حسن الحمادي عضو اللجنة ومشرف عام المسابقات الذي شكر تعاون الأندية مع اللجنة التنفيذية، وتمنى أن يتواصل التعاون بين جميع أطراف اللعبة.