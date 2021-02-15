روزه مدرب مونشنجلادباخ سيتولى تدريب دورتموند الموسم المقبل

أعلن نادي بوروسيا مونشنجلادباخ سابع الدوري الألماني لكرة القدم، الاثنين، أن مدربه ماركو روزه سيقود الإدارة الفنية لبوروسيا دورتموند المتعثر في البوندسليجا منذ إقالة مدربه السويسري لوسيان فافر.

ويعتبر روزه (44 عاماً) بين أفضل المدربين في ألمانيا، وورد اسمه لأسابيع عدة لقيادة بوروسيا دورتموند خلفاً للمدرب المؤقت إدين ترزيتش، مساعد فافر المقال من منصبه منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي لسوء النتائج.

وكتب المدير الرياضي لبوروسيا مونشنجلادباخ ماكس إيبرل في تغريدة على «تويتر»: قرّر ماركو روزه أنه يريد الاستفادة من بند في عقده الذي يمتد حتى عام 2022 والانضمام إلى بوروسيا دورتموند هذا الصيف. مؤكداً المعلومات التي تسربت في الصحافة. وأضاف: حتى ذلك الحين، سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أهدافنا هذا الموسم مع ماركو. ولم يرد بوروسيا دورتموند أو يؤكد الخبر.

ويمرّ نادي إقليم الرور بمرحلة سيئة جداً، فهو لم يفز سوى بمباراة واحدة في مبارياته الست الأخيرة في الدوري، وابتعد عن المنافسة على اللقب حيث يحتل المركز السادس برصيد 33 نقطة بفارق 15 نقطة خلف بايرن ميونخ المتصدر وحامل اللقب الذي لعب مباراة أقل.

وبالكاد، بعد شهرين من وصوله، أصبح ترزيتش بالفعل في موقف صعب. ويخشى القادة أنه لن يتمكن من إعادة الفريق إلى المراكز الأربعة الأولى، والتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. ويعول بوروسيا دورتموند كثيراً على العائد المالي من التواجد في المسابقة القارية العريقة، بسبب الأزمة المادية التي يمر بها بسبب فيروس كورونا.

واستهل روزه المولود في لايبزيج مشواره التدريبي في النمسا، وتحديداً سالزبورج حيث أشرف في الوهلة الأولى على الفرق العمرية قبل قيادة الفريق الأول وتوج معه بلقبين في الدوري عامي 2018 و2019 ولقب واحد في مسابقة الكأس عام 2019.

وانتقل إلى تدريب بوروسيا مونشنجلادباخ بداية الموسم الماضي وقاده في موسمه الأول معه إلى المركز الرابع في البوندسليجا وحجز بطاقته إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث بلغ دورها الثمن النهائي من مجموعة صعبة ضمت ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي وشاختار دانييتسك الأوكراني.

وحلّ وصيفاً في المجموعة وضرب موعداً مع مانشستر سيتي الانجليزي في ثمن النهائي، حيث سيلتقيان ذهاباً في بودابست في 24 فبراير/ شباط الجاري بسبب قيود السفر المفروضة في ألمانيا بسبب «كوفيد-19»، على أن يلتقيا إياباً في مانشستر في 16 مارس/ آذار المقبل.