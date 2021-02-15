شكرا لقرائتكم خبر عن التونسي البياوي أقوى المرشحين لتدريب الفجيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

قرر نادي الفجيرة إعفاء الصربي جوران توفاريتش مدرب الفريق الأول رغم الفوز الأخير الذي حققه على الظفرة الأحد، ضمن الجولة الـ16 لدوري الخليج العربي، والذي يعد الثالث للذئاب في المسابقة مقابل 12 هزيمة وتعادل واحد، وتفيد متابعات «الخليج الرياضي» أن التونسي ناصيف البياوي مدرب العدالة السعودي السابق والذي وصل البلاد أمس الأول، سيخلف جوران في المرحلة القادمة.

يذكر أن الصربي جوران يعد الضحية الثامنة في دوري الخليج العربي هذا الموسم بعد أن طالت رياح التغيير كلاً من أندية دبي الأربعة: شباب الأهلي والوصل والنصر وحتا إلى جانب الوحدة والظفرة وخورفكان وأخيراً الفجيرة.