5 غيابات عن الأهلي أمام المريخ السوداني غدًا في افتتاح المشوار الإفريقي.. إبرزهم معلول وأيمن أشرف وحسين الشحات

الشارقة - اميمة ياسر -

حسم الجهاز الطبي للأهلي برئاسة الدكتور أحمد أبوعبلة موقف أيمن أشرف الظهير الأيسر للفريق، من اللحاق بمواجهة المريخ السوداني غدا بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفني أن اللاعب بات خارج حسابات بيتسو موسيماني بشكل تام لعدم الجاهزية البدنية، كما يغيب على معلول للإصابة وحسين الشحات للإيقاف من الموسم الماضي بقرار الاتحاد الإفريقي، وصلاح محسن ووليد سليمان.

وأوضح، أن الجهاز الطبي حاول تكثيف الجهود من أجل مشاركة اللاعب، إلا أنه تأكد غيابه رسميًا، خاصةً أنه لم يشارك في مران أمس واليوم بسبب شكواه من بعض الآلام.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني، مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.