شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة المريخ السوداني.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الاثنين، استعداداته لمواجهة المريخ السوداني في المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى في افتتاح دور المجموعات لدوري الابطال الأفريقي.

وشارك الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع "تويتر" صورا من آخر مران للمارد الأحمر قبل مواجهة المريح السوداني.

ويفتقد المارد الأحمر في مواجهة المريخ جهود كل من طاهر محمد طاهر وعلى معلول ووليد سليمان وصلاح محسن للإصابة، بجانب غياب حسين الشحات جناح الفريق للإيقاف، ومعاناة أيمن أشرف من الإجهاد.



مران الأهلي

من ناحية أخرى، أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، أن الفريق أمامه مباراة صعبة غداً أمام المريخ السوداني، فى افتتاح مشوار الأهلى بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وقال عبد الحفيظ، :المريخ حضر إلى القاهرة مبكرا من أجل الاستعداد والتحضير بشكل قوى للأهلي، ومواجهة الفريقين غداً متوقع أن تكون صعبة، فى ظل سعى جميع الفرق فى دورى المجموعات لتحقيق نتائج إيجابية.

وأضاف مدير الكرة بالأهلى، أن تحقيق الميدالية البرونزية فى مونديال الأندية أمر جيد ولكن البطولة انتهت، والآن هناك مواجهة قوية أمام المريخ، وهناك حالة من التركيز الشديد فى هذه المواجهة.



الأهلي

وشدد عبد الحفيظ على أن الأهلى يتعامل مع بطولة أفريقيا على مراحل، والفريق يركز فى كل مباراة على حدة، ويتعامل معها وفقا لظروفها والتحديات التى تواجه الأهلى فى البطولة بشكل عام.

وأكد مدير الكرة ثقته فى جميع اللاعبين وخبراتهم حتى حال وجود غيابات. واختتم سيد عبد الحفيظ تصريحاته بالتأكيد على أن هناك علاقة أخوة تجمع بين الأهلى والمريخ السوداني، والاجتماع الفنى أكد هذه العلاقة القوية التى تربط الناديين.



تدريبات الأهلي