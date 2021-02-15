شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة المقاولون وأسوان قبل مباراة الجولة 14 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت المسحة الطبية التى خضع لها فريقا أسوان والمقاولون العرب سلبية نتائج جميع اللاعبين، وذلك فى إطار استعدادات الفريقين لمباراة الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يطمح ذئاب الجبل لتصحيح المسار بعد سلسلة النتائج السلبية التى لاحقتهم خلال الفترة الماضية وكان آخرها وداع كأس مصر من دور الـ 32 بعد الخسارة من بتروجت بنتيجة 3/1، بينما يأمل أسوان فى الخروج من سلسلة التعادلات التى دخلها الفريق منذ تولي علاء عبد العال المسئولية الفنية.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بنادى المقاولون العرب، أنه وقّع عقوبة على اللاعبين بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر، بعد السقوط أمام بتروجت في إطار مباريات دور الـ32.

وقال محمد عادل في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2، "أحمّل لاعبى الفريق مسئولية الخروج من كأس مصر؛ بسبب التخاذل والاستهتار الذى ظهر خلال المباراة، ووقعت عقوبة 50 ألف جنيه على كل لاعب بسبب الخروج من كأس مصر".

ودخل فريق أسوان في سلسلة تعادلات طويلة منذ تولي علاء عبد العال المسئولية الفنية للفريق خلفاً لسامي الشيشيني، بعد إقالته من تدريب أبناء الجنوب لتراجع النتائج.

وخاض علاء عبد العال 5 مباريات تعادل فيها جميعاً، ليفقد 10 نقاط من أصل 15 نقطة، لينتهي الأمر بالفريق فى المركز الـ 14.

وبدأ علاء عبد العال مسيرته مع أسوان في مباراة غزل المحلة حيث تعادل مع زعيم الفلاحين بهدف لكل فريق، قبل أن يتعادل مجدداً مع الزمالك سلبياً، ثم تعادل مع وادي دجلة، وسيراميكا والانتاج.

وسجل لاعبو أسوان تحت قيادة علاء عبد العال 3 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف أخرى أيضاً.

وعن كثرة التعادلات قال علاء عبد العال، نلعب وفقا لإمكانياتنا وقدرات المنافس، لعبنا ضد غزل المحلة في ملعبه ثم الزمالك ثم وادي دجلة في ملعبه ثم سيراميكا ثم الإنتاج الحربي المنتعش بفوزه في الجولة الماضية أمام الجونة.

وأضاف، لا ألعب على التعادل بدليل أننا تقدمنا في النتيجة في مباراتين، وهذا وارد في كرة القدم، وإذا لم نستطع الفوز فلا نخسر نقطة التعادل، وزاد معدل خلق الفرص أمام مرمى المنافسين، وهذا لم يكن موجودا من قبل، لكن لا يحالفنا التوفيق.

ويحتل أسوان أسوان المركز الـ14 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 11 نقطة بعدما خاض أبناء الجنوب 11 مباراة، وسجل لاعبو أسوان 6 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفاً آخر.