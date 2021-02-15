شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لـ زيزو وطارق حامد فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض أحمد سيد زيزو، لاعب فريق الزمالك، تدريبات خاصة تحت قيادة جوزيه بيدرو مخطط الأحمال عقب نهاية المران الجماعي، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويسعى الجهاز الفني لفريف الزمالك لرفع المعدلات البدنية لزيزو والوصول لأعلى فورمة بدنية وفنية له الفترة المقبلة، وأدى زيزو فى نهاية المران وحدة تدريبية بالتسديد على محمد عواد حارس الفريق.

كما خاض طارق حامد لاعب الزمالك تدريبات إضافية تحت إشراف البرتغالي أليكس كوستا المدرب المعاون في الجهاز الفني، وشرح المدرب البرتغالي لطارق حامد بعض النقاط الفنية، والأدوار التكتيكية للاعب استعدادا للقاء المقبل.

في سياق آخر، يختتم الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، بعد غد الأربعاء، باستاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، الدخول في معسكر مغلق بعد مران غدا الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، حيث يخوض الفريق تدريباته الجماعية غدا على ملعب النادي بشكل طبيعي، وبعدها يدخل في معسكر مغلق استعدادا للقاء الدراويش، ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني عن قائمة المباراة بعد مران الغد.

وأعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، عن سلبية المسحة الطبية الخاصة باللاعبين للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل لقاء الإسماعيلي، وقال طبيب الزمالك، إن الحالة الطبية لكل اللاعبين جيدة ولا يوجد أي إصابات في الفريق، وكل الفريق في حالة جاهزية تامة من الناحية الطبية للفترة المقبلة.

فيما انتظم فرجاني ساسي في تدريبات الزمالك بشكل طبيعي، بعدما خاض تدريبات تأهيلية على هامش مران أمس، بعد تعرضه لكدمة في الركبة خلال مشاركته مع الفريق أمام مولودية الجزائر بدوري أبطال إفريقيا.

ومنح الجهاز الطبي للزمالك، الضوء الأخضر لفرجاني ساسي للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما اطمأن عليه، لتتأكد جاهزيته لمواجهة الإسماعيلي المقبلة، والتى لها أهمية خاصة للناديين حيث يأمل الإسماعيلي فى العودة للمنافسة وإنهاء سلسلة النتائج السلبية ليقرر مسئولو الدراويش منح اللاعبين مكافأة خاصة حال الفوز على الزمالك، بينما يأمل الأبيض فى مواصلة تصدر مسابقة الدوري وتحقيق فوز جديد.