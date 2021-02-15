شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي استعدادا للمريخ.. موسيماني يحاضر اللاعبين وتدريبات بدنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد يتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران مساء اليوم على ملعب التتش، للحديث عن مواجهة المريخ السودانى المقرر لها مساء غد الثلاثاء.
وحرص موسيمانى خلال المحاضرة على الحديث مع اللاعبين عن الجوانب الفنية والخططية، التى يرغب فى تنفيذها خلال مواجهة المريخ.
ويلتقى الأهلى مع المريخ السودانى فى التاسعة مساء غد باستاد القاهرة، فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
ويحضر موسيمانى فى الثامنة مساء اليوم مؤتمرا صحفيا باستاد القاهرة للحديث عن مباراة المريخ.
وبدأ مران الأهلى بجانب بدنى خفيف، قبل تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية التى سيتم تنفيذها خلال مواجهة المريخ، وحرص موسيمانى على عقد جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران، وذلك فى إطار التنسيق المستمر للتحضير لمواجهة الغد.
وكان الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي، قد أعلن سلبية المسحة الطبية التى أجراها الفريق أمس، ضمن البروتوكول المتبع قبل المباريات الرسمية فى دورى أبطال أفريقيا.