شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي استعدادا للمريخ.. موسيماني يحاضر اللاعبين وتدريبات بدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد يتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، محاضرة بالفيديو ‏مع اللاعبين قبل انطلاق المران مساء اليوم على ملعب التتش، للحديث عن مواجهة ‏المريخ السودانى المقرر لها مساء غد الثلاثاء.‏

وحرص موسيمانى خلال المحاضرة على الحديث مع اللاعبين عن الجوانب الفنية والخططية، ‏التى يرغب فى تنفيذها خلال مواجهة المريخ.‏

ويلتقى الأهلى مع المريخ السودانى فى التاسعة مساء غد باستاد القاهرة، فى الجولة الأولى ‏من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.‏

ويحضر موسيمانى فى الثامنة مساء اليوم مؤتمرا صحفيا باستاد القاهرة للحديث عن مباراة ‏المريخ.‏

وبدأ مران الأهلى بجانب بدنى خفيف، قبل تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية التى سيتم ‏تنفيذها خلال مواجهة المريخ، وحرص موسيمانى على عقد جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران، وذلك فى إطار ‏التنسيق المستمر للتحضير لمواجهة الغد.‏

وكان الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي، قد أعلن سلبية المسحة الطبية التى أجراها الفريق ‏أمس، ضمن البروتوكول المتبع قبل المباريات الرسمية فى دورى أبطال أفريقيا.‏