شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. جزار فى المدبح يتحول إلى بولاريس بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبده نصحى هو أحد لاعبى نادى الزمالك فى الستينيات، ولد عام 1939 بحى المدبح وكان والده شيخ الجزارين وأحد مشجعى الزمالك، فانضم اللاعب إلى الناشئين وهو فى الخامسة عشرة من عمره.

تألق نصحى مع الزمالك وشارك مع الفريق الأبيض فى المباريات، وأحرز العديد من البطولات مع الفريق، منها 3 بطولات دورى، و6 مسابقات كأس مصر.

لقبه النقاد الرياضيون بـ"بولاريس" نسبة إلى الصاروخ البالستى المشهور بالقوة نظرا لتسديدات اللاعب القوية، وخلال مسيرته شارك عبده نصحى فى أحد الأفلام السينمائية أمام سميرة أحمد وعصام بهيج نجم الزمالك أيضا، وهو "حديث المدينة" بجانب عدد من نجوم الفريق.

اشتهر نصحى بتسديداته القوية وأدائه المميز مع الفريق، إلا أنه خدع بالحيلة التى لجأ إليها السيد الضظوى لاعب فريق الأهلى خلال إحدى مباريات القمة، حينما طلب منه الضظوى التقدم للأمام حتى يسجل هدفا لفريقه، وبالفعل تقدم نصحى، إلا أن لاعب الأهلى تمكن من تسجيل هدف بعدما هرب من مراقبته.