شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعسكر للإسماعيلي غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بقيادة جايمي باتشيكو، الدخول في معسكر مغلق بعد مران غد، الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

ويخوض الفريق تدريباته الجماعية غدًا، الثلاثاء، على ملعب النادي بشكل طبيعي، وبعدها يدخل الفريق في معسكر مغلق، استعدادا للقاء الدراويش.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني عن قائمة الفريق بعد مران غد، الثلاثاء.

ويستضيف الزمالك نظيره الإسماعيلي، الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.