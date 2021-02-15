شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مران الزمالك.. جلسة بين باتشيكو واللاعبين وفقرة للتسديد علي المرمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة تحفيزية، وفنية مع اللاعبين على هامش مران اليوم.

وقال عبد الحليم علي مدير الكرة، إن الجلسة كانت مثمرة للتأكيد على تكاتف الجهاز الفني، واللاعبين استعدادا للمباريات المقبلة سواء في الدوري أو بدوري الأبطال

وأشار مدير الكرة إلى أن الفريق يصب تركيزه حاليا من أجل مواصلة الانتصارات على المستوى المحلي للحفاظ على الصدارة.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي على ستاد القاهرة المقبل، في المباراة المقررلها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.

وأدى لاعبو الفريق ، وحدة تدريبية للتسديد على المرمى من داخل وخارج منطقة الجزاء، تحت إشراف جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، وذلك على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويسعى الجهاز الفني لاستغلال سلاح التسديد كأحد الحلول الهجومية لاختراق دفاعات المنافسين.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة قوية، شهدت أداء بعض التدريبات والجمل الفنية والتكتيكية، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.