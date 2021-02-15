اخبار الرياضه

موسيماني يعقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين

0 نشر
أيمن هريدي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو ‏مع اللاعبين، قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، للحديث عن مواجهة ‏المريخ السوداني، المقرر لها مساء غد الثلاثاء.‏

وحرص موسيماني خلال المحاضرة على الحديث مع اللاعبين عن الجوانب الفنية والخططية، ‏التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة المريخ.‏

ويلتقي الأهلي مع المريخ السوداني، في التاسعة مساء غد، على استاد القاهرة، في الجولة الأولى ‏من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

ويحضر موسيماني، في الثامنة مساء اليوم، مؤتمرا صحفيا باستاد القاهرة للحديث عن مباراة ‏المريخ.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    173,813

  • تعافي

    134,960

  • وفيات

    9,994

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا