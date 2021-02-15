شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو ‏مع اللاعبين، قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، للحديث عن مواجهة ‏المريخ السوداني، المقرر لها مساء غد الثلاثاء.‏

وحرص موسيماني خلال المحاضرة على الحديث مع اللاعبين عن الجوانب الفنية والخططية، ‏التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة المريخ.‏

ويلتقي الأهلي مع المريخ السوداني، في التاسعة مساء غد، على استاد القاهرة، في الجولة الأولى ‏من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏

ويحضر موسيماني، في الثامنة مساء اليوم، مؤتمرا صحفيا باستاد القاهرة للحديث عن مباراة ‏المريخ.