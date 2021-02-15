شكرا لقرائتكم خبر عن فى واقعة غريبة.. «كاف» يحدد موعد مباراتين فى الجزائر على نفس الملعب والتوقيت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في واقعة غريبة، قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بتحديد موعد مباراتين في الجزائر في نفس اليوم والتوقيت وعلى ملعب واحد، ضمن مباريات دورى أبطال أفريقيا.

ويستقبل نادي مولودية الجزائر ضيفه الترجي الرياضي التونسي، يوم الثلاثاء 23 فبراير، على أرضية ملعب «5 يوليو» بالعاصمة «الجزائر»، وفي نفس اليوم، يحل ماميلودي صن داونز ضيفا على شباب بلوزداد، على أرضية نفس الملعب.

المباراتان معا تندرجان في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وطالب مولودية الجزائر بتغيير موعد مباراته، إلا أن «كاف» أصر على إقامتها في نفس اليوم، الذي يشهد إجراء مباراة ثانية على أرضية نفس الملعب.

وأكد عبدالناصر ألماس، رئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أنه لا نية لدى «الكاف» لتغيير موعد المباراة، وأنه متمسك بإقامتها في تاريخها المعلن، رغم أن ملعب «5 يوليو» سيحتضن مباراتين في نفس اليوم.