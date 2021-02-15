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سلبية مسحة لاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

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شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سلبية المسحة الطبية الخاصة باللاعبين للكشف عن فيروس ، قبل لقاء الإسماعيلي.

وقال طبيب الزمالك إن «الحالة الطبية لكل اللاعبين جيدة ولا يوجد أي إصابات في الفريق، وكل الفريق في حالة جاهزية تامة من الناحية الطبية للفترة المقبلة».

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، في المباراة المقرر لها بعد غد، الأربعاء، على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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