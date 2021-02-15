شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مالية للتفتيش المالي والإداري على اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المهندس أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، عن وجود لجنة من وزارة الشباب والرياضة والجهات الرقابية والإدارية للتفتيش المالي والإداري على كافة الأمور داخل اتحاد الكرة.

وقال مجاهد، في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي منذ قليل، إن لجان التفتيش المالي والإداري تعمل على مدار الساعة داخل الجبلاية بشكل يومي، ومتواجدة حاليا وتراجع كل كبيرة وصغيرة.

وأكد مجاهد أن «كل الأمور تتم بمنتهى الشفافية وفي العلن، وكل الأمور في الجبلاية معروفة للجميع لدرجة»لو أي مسؤول ارتدي قميص جديد بيبقى معروف جابه منين ورايح بيه فين».