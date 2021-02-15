شكرا لقرائتكم خبر عن كأس مصر.. شديد قناوي يعزز تقدم المصري على المنصورة بهدف ثان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عزز الفريق الكروى الأول بنادي المصري البورسعيدي، بقيادة على ماهر، تقدمه بهدف ثان عن طريق أحمد شديد قناوي أمام المنصورة في الدقيقة 78، بعدما نجح أحمد جمعة في تسجيل الهدف الأول في المباراة التي تجرى بينهما حاليا، ضمن منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.

ويقدم أبناء بورسعيد مباراة قوية، بعدما أحكم سيطرته بالكامل على مجريات المباراة، وأصبح يهدد مرمى المنصورة باستمرار وسط دفاع واستبسال من أبناء الدقهلية.