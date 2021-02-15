شكرا لقرائتكم خبر عن بشرة خير للأهلي.. المريخ السوداني لا يعرف الفوز على الملاعب المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود المريخ السوداني للعب مع الأندية المصرية قاريًا، بعد غياب 14 عامًا، منذ آخر صدام مع الإسماعيلي، حيث يحل غدًا، الثلاثاء، ضيفًا على الأهلى في التاسعة مساء على ملعب استاد القاهرة في دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وخاض المريخ من قبل 9 مواجهات، مع الفرق المصرية على أرضها، فخسر في 8 مباريات، وتعادل مرة واحدة، ولم يحقق أي انتصار.

كانت البداية بمواجهة المحلة، في ربع نهائي دوري الأبطال، عام 1975، وخسر لقاء الذهاب (2-1).

وجاءت ثاني المباريات أمام الأهلي في ذهاب دور الـ32 لدوري الأبطال 1983، وفاز المارد الأحمر (1-0).

كما التقى الأهلي أيضا، في إياب ربع نهائي أبطال الكؤوس 1993، وفاز الأخير (5-1)، وهي الخسارة الأكبر للمريخ في مصر.

وواجه المريخ مضيفه المقاولون، في إياب دور الـ16 لبطولة أبطال الكؤوس 1994، وانتصر ذئاب الجبل بهدفين نظيفين.

وكانت المباراة الخامسة أمام المنصورة، في إياب دور الـ32 لبطولة أبطال الكؤوس، عام 1997، وفاز الأخير (2-0).

ولعب المريخ مع المصري في إياب دور الـ32 لبطولة أبطال الكؤوس 1999، وانتصر الفريق البورسعيدي (1-0).

بينما كانت المباراة السابعة أمام الأهلي عام 2002 في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال، وفاز المارد الأحمر بهدفين نظيفين.

وحل المريخ ضيفا على المقاولون العرب مجددا، في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية 2005، وفاز الذئاب بثلاثية دون رد.

أما آخر المواجهات للفريق السوداني على الأراضي المصرية، فكانت أمام الإسماعيلي في دور المجموعات للكونفيدرالية عام 2007 وتعادلا (1-1).