شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: الدولة المصرية تقف خلف هاني أبو ريدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، إن الدولة المصرية وجميع المسؤولين في الدولة يدعمون المهندس هاني أبوريدة، ممثل مصر في الانتخابات المقبلة على مقعد المجلس الأعلى للفيفا.

وكشف مجاهد عن تشكيل وفد من الجبلاية للسفر إلى المغرب التي ستستضيف الانتخابات في مارس المقبل، لدعم أبوريدة، خصوصا أنه العضو الوحيد الذي احتفظ بمنصبه بالفيفا بعد رحيل أكثر من 30 عضوًا آخرين.

وأكد أن أبوريدة يحظى بدعم ومساندة الجميع داخل الكاف والفيفا، ومصر دائما ما تقف خلف أبنائها لرفع راية مصر خارجيا عالية خفاقة.