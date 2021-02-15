شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الكرة يحمل عمرو الجنايني مسؤولية زيادة راتب حسام البدري 10% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حمل المهندس أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية السابقة التي كانت تدير الجبلاية، مسؤولية زيادة راتب الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري بنسبة 10 %.

وقال مجاهد، في تصريحات صحفية له، اليوم، إنه راجع عقد البدري وجهازه المعاون والموقع رسميًا في عهد لجنة الجنايني، وتم التأكد من وجود بند يقضي بزيادة راتب البدري ومعاونيه بنسبة 10%.

وكشف مجاهد عن أن «كل ما أثارته اللجنة السابقة بأن هناك قرار مجلس بإلغاء هذه النسبة عار تماما من الصحة لأن محضر مجلس الإدارة مثبت فيه إرجاء تفعيل بند الزيادة بشكل مؤقت لحين انتهاء الأزمة المالية والعمل فور وجود انفراجة، وبالتالي فالبند لم يتم إلغاؤه ووجب علينا تنفيذ والالتزام بكل ما اعتمدته اللجنة السابقة برئاسة الجنايني.

وكشف عن أنه تم صرف راتب البدري الجديد بالزيادة عن شهر يناير الماضي، لكننا لم نحسم بعد مصير الشهور الماضية وطلبنا رأي الجهة الإدارية.