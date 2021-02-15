شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي ينتظم في تدريبات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على استاد عبداللطيف أبورجيلة، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

وانتظم الدولي التونسي فرجاني ساسي في تدريبات الفريق بشكل طبيعي، بعدما خاض تدريبات تأهيلية على هامش مران، أمس، بعد تعرضه لكدمة في الركبة خلال مشاركته مع الفريق أمام مولودية الجزائر بدوري أبطال أفريقيا.

ومنح الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، الضوء الأخضر لفرجاني ساسي للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما اطمأن عليه، لتتأكد جاهزيته لمواجهة الإسماعيلي المقبلة.

ويستضيف الزمالك نظيره الإسماعيلي في المباراة التي ستقام، الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.