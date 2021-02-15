شكرا لقرائتكم خبر عن كومان: برشلونة قادر علي عبور باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شدد الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، على صعوبة مواجهة ضيفه باريس سان جيرمان، غدًا الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كومان، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: «أولًا، نحن متحمسون للغاية للقاءات دوري الأبطال، وعرفنا منذ فترة طويلة أنها ستكون مواجهة صعبة جدًا، لأنهم يمتلكون فريقًا قويًا، وستكونان مباراتين رائعتين».

وأردف: «أتذكر ما قلته عقب القرعة، أنا أؤمن بالفريق واللاعبين، وكنت واضحا بشأن التحسن في اللعب والنتائج.. سنخوض هاتين المباراتين بطموح كبير، وبالتحسن والثقة، يمكننا الفوز بمباراة مهمة ضد فريق قوي».

وأضاف: «بيكيه بخير، وكان يتدرب مع المجموعة لمدة 4 أو 5 أيام، ولدينا مشاعر جيدة بشأن لياقته البدنية.. يتبقى يوم آخر لأقرر إذا ما كان سيتواجد في القائمة، سنقرر صباح الغد».

قال الهولندي رونالد كومان، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة وباريس سان جيرمان، «المنافس لدية غيابات عدية بين نجومه فى مقدمتهم نيمار ودي ماريا وهما يمثلان خسارة مهمة لهم، وتابع : نحن نفتقد أنسو فاتي، وكوتينيو، وأراوخو، وسيرجي روبيرتو، ويجب أن تتعايش مع هذه المشاكل، وهم يملكون لاعبين آخرين جاهزين».

واسترسل: «جزء كبير من تغير ديمبلي يعود له، فهو يعمل، ويجب على المدرب محاولة خلق بيئة جيدة داخل الفريق، وتحديد التدريبات المطلوبة، ليس لعثمان فقط، بل العديد من اللاعبين تحسنوا.. ومن المهم للغاية أن تكون جيد بدنيا وعقليا، لمواجهة الضغط الموجود هنا».