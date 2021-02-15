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مدرب لايبزيج: ليفربول يعاني محليًا.. لكنه خطر كبير أوروبيًا

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جوليان ناجلسمان، المدير الفني للايبزيج الألماني، اليوم الاثنين، إنه لا يجب الاستهانة بمواجهة ليفربول، في ، رغم تلقي الأخير 3 هزائم متتالية، في الممتاز.

وأضاف ناجلسمان، قبل مواجهة الفريقين المقررة غدا الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر بدوري الأبطال: «هم لا يعانون من أزمة في النتائج بدوري الأبطال، وإنما يواجهون ذلك في الدوري الإنجليزي».

وتابع: «الآن تركيزهم منصب بالكامل على دوري الأبطال، وسيحاولون التخلص من الأمور السلبية».

وسيفتقد لايبزيج جهود صانع الألعاب، إميل فورسبيرج، حيث مازال يعاني من مشكلة في الركبة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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