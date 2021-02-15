شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب لايبزيج: ليفربول يعاني محليًا.. لكنه خطر كبير أوروبيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جوليان ناجلسمان، المدير الفني للايبزيج الألماني، اليوم الاثنين، إنه لا يجب الاستهانة بمواجهة ليفربول، في دوري أبطال أوروبا، رغم تلقي الأخير 3 هزائم متتالية، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف ناجلسمان، قبل مواجهة الفريقين المقررة غدا الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر بدوري الأبطال: «هم لا يعانون من أزمة في النتائج بدوري الأبطال، وإنما يواجهون ذلك في الدوري الإنجليزي».

وتابع: «الآن تركيزهم منصب بالكامل على دوري الأبطال، وسيحاولون التخلص من الأمور السلبية».

وسيفتقد لايبزيج جهود صانع الألعاب، إميل فورسبيرج، حيث مازال يعاني من مشكلة في الركبة.