شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب لايبزيج: ليفربول يعاني محليًا.. لكنه خطر كبير أوروبيًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جوليان ناجلسمان، المدير الفني للايبزيج الألماني، اليوم الاثنين، إنه لا يجب الاستهانة بمواجهة ليفربول، في دوري أبطال أوروبا، رغم تلقي الأخير 3 هزائم متتالية، في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأضاف ناجلسمان، قبل مواجهة الفريقين المقررة غدا الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر بدوري الأبطال: «هم لا يعانون من أزمة في النتائج بدوري الأبطال، وإنما يواجهون ذلك في الدوري الإنجليزي».
وتابع: «الآن تركيزهم منصب بالكامل على دوري الأبطال، وسيحاولون التخلص من الأمور السلبية».
وسيفتقد لايبزيج جهود صانع الألعاب، إميل فورسبيرج، حيث مازال يعاني من مشكلة في الركبة.
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