شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهم أوتوهو.. هل تؤثر الغيابات على المريخ السوداني قبل موقعة الأهلي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، نظيره المريخ السودانى فى دور المجموعات لبطولة دروى الأبطال الإفريقي، وذلك فى التاسعة مساء غدًا الثلاثاء على ملعب إستاد القاهرة.

بدأ المريخ دوري أبطال إفريقيا 2021 من الدور التمهيدي، حيث واجه فريق أوتوهو الكونغولي وتعادل ذهابًا بهدفٍ لمثله وفاز إيابًا بهدفين نظيفين، وذلك قبل أن يقصي إنيمبا النيجيري في الدور الأول بعد الفوز ذهابًا بثلاثيةٍ نظيفة والخسارة إيابًا بهدفين لهدف.

يغيب عن المريخ في مباراة الأهلي الثنائي عماد الصيني ومصعب كردما للإصابة، كذلك أحمد طبنجة وإديلي أولامليكان لعم اكتمال برنامجهما التأهيلي، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب نصر الدين النابي بالتشكيل التالي.