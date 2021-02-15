شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة ليفربول كشف مصير محمد صلاح مع ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توقع إيان راش، أسطورة نادي ليفربول بقاء الدولي المصري محمد صلاح داخل صفوف الريدز خلال الفترة المقبلة.



وقال راش في تصريحات أبرزتها صحيفة «ميرور» البريطانية: «ليفربول لديه جاذبية واسعة، أعتقد بأنه سيبقى في ليفربول لموسم أو موسمين آخرين على الأقل».

وأضاف: «فرق مثل برشلونة وريال مدريد لديها تاريخ مثل ليفربول ومانشستر يونايتد، وبالنسبة له أن ترتبط بمثل هذه الأندية فهو شرف كبير للاعب، لكني أعتقد أن صلاح سيظل في ليفربول»..

وتابع: «راش لجماهير تحبه، وهو يحب الجماهير، الدوري الإنجليزي هو الأصعب والدوري الأكثر طلبًا في العالم»..



وأختتم، عندما تنظر إلى برشلونة وريال مدريد في الليجا، ويوفنتوس وميلان في الكالتشيو، فأين يمكنك الحصول على دوري حيث تتفوق الفرق التي تعاني وتتزيل جدول الترتيب على أندية القمة، مثل فوز شيفيلد على مانشستر يونايتد؟ هذا يحدث فقط في البريميرلييج.